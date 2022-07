L’ex président Yayi retire sa plainte contre l’Etat béninois

L’ancien président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi a ordonné la radiation de sa plainte pour séquestration de 52 jours contre l’Etat béninois devant la Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Considérant qu’il avait été séquestré pendant 52 jours dans son domicile en 2019, l’ex président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi avait déposé une plainte contre l’Etat béninois devant la Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Mais la procédure n’ira pas à son terme, le requérant a de son propre gré a ordonné la radiation de sa plainte. Le dossier a été simplement rayé au cours de l’audience tenue ce mercredi 13 Juillet 2022.

A six mois de l’organisation des élections législatives de janvier 2022, cet acte de l’ex président Thomas Boni Yayi est le signe d’une décrispation du climat politique lié aux législatives de 2019.

En effet à la suite des violences électorales de 2019, le domicile privé de Boni Yayi avait été encerclé par des forces de l’ordre pendant 52 jours et l’ex président avait été auditionné et assigné à résidence surveillée.

L’ex président a eu des rencontres d’échange avec l’actuel président de la République Patrice Talon.

M. M.

13 juillet 2022 par