L’ex patron de l’Orcertid et 6 autres accusés libérés

Les sept (07) prévenus dans l’affaire de 145 kg de cocaïne dont l’ex premier responsable de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des Précurseurs (Ocertid), le Commissaire Constant Badet sont libres de leurs mouvements. Ils ont été relâchés ce jeudi 24 février 2022 au terme de l’instruction du dossier qui a abouti à un non-lieu à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Déposé en prison depuis lundi 28 juin 2021 dans l’affaire de 145 kg de cocaïne retrouvés dans un conteneur de sucre, l’ex patron de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des Précurseurs (Ocertid), le Commissaire Constant Badet a été relâché ce jeudi 24 février 2022 au terme de l’instruction du dossier qui a abouti à un non-lieu à la Criet, a informé Frissons radio.

Six autres accusés dont 03 employés de Bénin terminal, 2 de MSC (Mediterranean Shipping Co), le policier Mamert Quenum, adjoint de l’UMCC (Unité Mixte de Contrôle des Conteneurs) ont recouvré également leur liberté, selon la même source.

L’affaire concerne 50 plaquettes de cocaïne pesant un peu plus de 145 kilogrammes, qui avaient été saisies dans un conteneur de sucre au port de cotonou. Il y avait au total 200 conteneurs chargés de sucre. Les conteneurs venaient du Brésil avec un détour par l’Espagne. Sur une première intervention de la Brigade des stupéfiants et de l’unité mixte de contrôle, les conteneurs ont été bloqués et le passeport de l’importateur des conteneurs, un expatrié français a été saisi avant de lui être curieusement retourné. Le Français qui a revendu les conteneurs à la société Sonimex a été arrêté et détenu au Maroc. Il fait l’objet d’une demande d’extradition des autorités béninoises.

Séraphin Yéto, directeur général de la société Sonimex, qui a racheté les conteneurs est poursuivi pour trafic de drogue et corruption.

L’ancien patron de l’Ocertid, le Commissaire Constant Badet est accusé d’abus de pouvoir et de complicité de trafic de stupéfiants. Une dizaine de personnes étaient poursuivies par la Criet dans l’affaire 145 kg de cocaïne.

M. M.

24 février 2022 par