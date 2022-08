L’ex ministre Padonou Djidjoho n’est plus

L’ancien ministre de l’éducation nationale de feu général Mathieu Kérékou, Padonou Léonard Djidjoho n’est plus. Il a rendu l’âme ce jeudi 18 août 2022.

Padonou Léonard Djidjoho est décédé ce jeudi 18 août 2022 des suites d’une maladie. Il a occupé le poste de ministre de l’éducation nationale chargé de la recherche scientifique du 09 avril 1996 au 15 mai 1998. Sous le régime du président Boni Yayi, il avait occupé le poste de coordonnateur de la faculté à caractère spécial de la formation médicale de l’université de Porto-Novo. Paix à son âme.

Qui est Prof Padonou Djidjoho

Léonard Djidjoho Padonou fut Prof de chirurgie traumatologique et orthopédique à la FSS de Cotonou/ UAC, ancien chef de service de la CUTO-CR/CNHU-HkM, ancien ministre de l’éducation nationale, créateur et ancien coordonnateur de DES de traumatologie orthopédique et de chirurgie réparatrice.

