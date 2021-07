L’ex ministre Dassigli et le préfet Codjia convoqués le 13 juillet

L’ancien ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli et le préfet du Littoral Jean Claude Codjia sont convoqués le 13 juillet 2021 pour faire une déposition à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) dans le cadre de l’affaire d’expropriation de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le procès sur l’affaire "39 hectares" s’est ouvert ce mardi 6 juillet 2021 à la Criet. Mais le dossier a été renvoyé au 13 juillet prochain après quelques heures de débats.

À l’audience mise sous huitaine, l’ancien ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, ainsi que le préfet du département de l’Atlantique Jean-Claude Codjia sont convoqués pour faire des dépositions.

Une vingtaine de personnalités et cadres sont poursuivies dans l’affaire relative à l’expropriation portant sur un domaine de 39 hectares dans la commune d’Abomey-Calavi. Les mis en cause sont inculpés pour « association de malfaiteurs, abus de fonction, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux ».

À la barre ce mardi 6 juillet, les prévenus dont l’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada, ont plaidé non coupables. L’ex maire a déjà passé 07 mois en détention provisoire.

