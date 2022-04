L’essence frelatée cause 02 morts et 04 blessés

Un camion chargé de plusieurs bidons de 25 litres d’essence ‘’Kpayo’’ (de contrebande) a occasionné, ce mercredi 20 avril 2022, plusieurs dégâts matériels et humains à Malanville, dans le département de l’Alibori.

Deux (02) morts et quatre (04) blessés. C’est le bilan d’un drame survenu à Malanville, département de l’Alibori, ce mercredi 20 avril 2022. Tout est parti d’un accident. Un camion chargé de plusieurs bidons de 25 litres d’essence de contrebande communément appelée ‘’Kpayo’’ s’est renversé sur la chaussée. Le véhicule et son contenu inflammable ont pris feu à la suite de l’accident. L’incendie a occasionné des dégâts.

Les blessés ont été évacués dans un centre de santé.

M. M.

21 avril 2022 par ,