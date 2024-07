L’entrée dans les cimétières interdite à certaines personnes

L’entrée dans les cimétières est interdite aux animaux et aussi à certaines personnes. C’est ce que renseigne le décret n˚ 2024-991 du 19 juin 2024 portant règlementation du secteur funéraire.

Le décret portant règlementation du secteur funéraire en son article 1er, définit un cimetière comme tout lieu public ou privé agréé pour accueillir tous les modes de sépultures. Selon l’article 46 du décret, l’entrée dans les cimétières est interdite aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés, aux personnes en état d’ivresse, aux animaux, sauf s’il s’agit de chiens servant de guide à des personnes handicapées et aux marchands ambulants. Les personnes non habilitées porteuses d’armes de toute nature n’ont pas aussi accès aux cimétières. Tout acte de nature à troubler l’ordre public et à mettre en cause le respect dû à la mémoire des morts est aussi interdit dans les cimétières.

Le même décret fixe les heures d’ouverture des cimetières au public. Les cimétières sont ouverts « tous les jours y compris les jours fériés, de 8 heures à 18 heures ». Toutefois, précise le décret, ces horaires peuvent être aménagés par le responsable ou gérant du cimetière en cas de nécessité et pour une période limitée ».

9 juillet 2024 par ,