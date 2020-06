Invité du journal télévisé de l’ORTB ce jeudi 25 juin 2020, le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin s’est prononcé sur le mode d’enterrement des patients décédés du Covid-19.

Selon le Professeur Benjamin Hounkpatin, « l’enterrement se déroule dans les conditions particulières qui sont définies par des normes internationalement reconnues par les structures de santé publique au niveau mondial ».

En situation d’épidémie explique-t-il, la manipulation des cadavres est hautement contagieuse. L’enterrement ne peut se faire que par un personnel de santé formé à cet effet.

« Les parents restent loin. On veille à ce que les rites religieux se déroulent pour respecter la dignité de la personne décédée », a affirmé le ministre de la santé.

C’est pour ça poursuit Benjamin Hounkpatin, qu’il est impératif qu’on n’en arrive pas là. « Nous respectons beaucoup nos parents, nos proches, préservons-les en respectant les mesures barrières », a-t-il exhorté. Dès les premiers signes, il faut consulter pour éviter d’arriver au stade de gravité.

A la date du mercredi 24 juin 2020, le Bénin compte un total de 1017 cas confirmés à l’infection au Covid-19, 715 sous traitement, 288 guéris et 14 décès.

Le centre d’appel Covid-19 Bénin est joignable sur le numéro vert 136. Il est disponible pour tout besoin au sujet du Coronavirus, notamment en ce qui concerne le dépistage, la prise en charge, l’isolement, les signalements, et toutes autres préoccupations.

A.A.A

26 juin 2020 par ,