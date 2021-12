L’engagement de Talon sur la durée de son mandat

Le Président de la République, Patrice Talon, se représentera-t-il à l’élection présidentielle de 2026 pour briguer un troisième mandat à la tête du Bénin ? L’équivoque a été levée par le Chef de l’Etat, lors de son discours sur l’état de la Nation au parlement, ce mercredi 29 décembre 2021.

« C’est mon tout premier discours sur l’état de la nation en ce qui concerne mon second mandat. Je n’ai pas dit le deuxième, (…) le second », a précisé Patrice Talon, ce mercredi, dans son discours sur l’état de la Nation. Le mot ‘’second’’ utilisé par le chef de l’Etat renseigne qu’il n’y aura pas de troisième mandat après le quinquennat 2021-2026. Les députés ont même applaudi à ce niveau du discours du Chef de l’Etat qui indique que le mandat 2021-2026 est bien le dernier du président de la République Patrice Talon.

La constitution béninoise n’autorise pas le président de la République à faire plus de deux mandats dans sa vie. Par sa déclaration ce mercredi devant les députés, le président Patrice Talon assure qu’il n’a pas l’intention de toucher à la Constitution pour se maintenir au pouvoir à la fin de son ‘’second’’ et dernier quinquennat.

M. M.

29 décembre 2021 par