L’élection du maire de Nikki reportée

Prévue pour ce mardi 02 juin 2020, l’élection du maire de Nikki n’a pu avoir lieu. Elle a été reportée à une date ultérieure. Et pour cause, la candidature de 4 conseillers au poste de maire. Ce qui ne respecte pas les textes.

Le parti Union Progressiste (UP) a présenté 02 candidats, le Bloc Républicain (BR) 01 et les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) 01..

Selon les résultats après le vote, les deux candidats UP, ADAMOU SOULE Massioudou et BONI Gbéboussa ont obtenu 8 voix sur les 29 conseillers. LAFIA JOSEPH Gounou Roland représentant le BR a obtenu 9/29 et YAROU SINATOKO Kingnaré des FCBE, 12/29. Le préfet a alors suspendu la séance et reporter l’élection du maire et de ses adjoints à une date ultérieure.

F. A. A.

2 juin 2020 par