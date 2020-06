L’élection de plusieurs maires reportée pour faute de liste

L’élection des maires semble avoir du plomb dans l’aile dans certaines communes du Bénin. Après Cotonou et Bohicon ce lundi 1er juin 2020, les communes d’Abomey-Calavi, Porto-Novo, Bassila, Lokossa, et autres n’ont pu voir leurs nouveaux responsables au niveau local quand bien même les conseillers communaux et municipaux ont été installés.

A Abomey-Calavi, le parti Union Progressiste (UP) n’a pas transmis au préfet la liste de candidats aux postes de maires et ses adjoints.

Du côté de Porto-Novo dans l’Ouémé, le préfet Joachim Apithy après l’installation du conseil municipal a simplement reporté l’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement.

Dans la ville de Lokossa dans le Mono, pour défaut de candidature officielle du parti Union progressiste (UP), majoritaire, le préfet a suspendu la séance.

Même scénario dans la Donga où le préfet Souleymane Eliassou Biaou Aïnin, après avoir installé les 25 conseillers communaux, a reporté l’élection de l’exécutif de la commune faute d’une liste du parti majoritaire.

Afin de corriger les blocages liés à l’élection de maires, 12 députés ont introduit au parlement, l’examen en procédure d’urgence d’une loi modificative de la loi portant Code électoral en République du Bénin au cours de la plénière ouverte ce mardi 02 juin 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

F. A. A.

2 juin 2020 par