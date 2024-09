L’école béninoise ouvre ses portes après les grandes vacances

Au Bénin, apprenants et enseignants ont repris le chemin de l’école ce lundi 16 septembre 2024, après environ trois mois de grandes vacances. A Cotonou, dans le département du Littoral, la rentrée scolaire 2024-2025 est effective dans plusieurs établissements.

L’année scolaire 2024-2025 a démarré ce lundi 16 septembre 2024, conformément au calendrier scolaire. Les enseignants et les apprenants ont repris le chemin des classes. Dans certains établissements, l’on procède aux derniers réglages.

A l’Ecole primaire publique de Vodjè-Kpota dans le 11e arrondissement de Cotonou, le directeur, Emile MEDAGBE procède à l’accueil des nouveaux apprenants. La matinée de ce premier jour de rentrée selon ses explications, est consacrée au contrôle des présences dans les classes. Dans la classe de CM2 a-t-il cité en exemple, il n’y a pas de temps à perdre. « Les activités pédagogiques ont déjà repris », a confié le directeur très affairé.

Un peu plus loin au CEG Les Pylônes dans le 13e arrondissement de Cotonou, c’est la grande affluence devant le bureau de la directrice. Les nouveaux élèves, notamment ceux admis à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), et classés en classe de 6e dans cet établissement, attendent en rangs serrés, leur tour pour déposer leurs dossiers. Une étape fondamentale après laquelle, ils seront orientés vers leurs classes respectives.

Selon Sosthène AHOUANDJINOU, censeur du CEG Les Pylônes, les inscriptions pour les nouveaux apprenants pourraient connaître une rallonge d’une semaine. Conformément aux textes fait-il savoir, ces inscriptions démarrées depuis le 02 septembre dernier devraient prendre fin le 02 octobre prochain. Mais en raison du changement intervenu à la direction de l’établissement, ces inscriptions suspendues pendant la semaine du 09 septembre, pourraient être prolongées.

Mais pour ce qui concerne les anciens élèves, les activités pédagogiques ont déjà démarré. « Tout est fait prêt pour que les activités pédagogiques démarrent ce lundi, 1er jour de rentrée », a rassuré Sosthène AHOUANDJINOU.

« Ce matin vers 7h 45mn, il y a eu la cérémonie des couleurs. Depuis vendredi dernier, les emplois de temps de classe et les listes de classe ont été affichés afin de permettre aux apprenants d’identifier leurs classes et de savoir les matières qu’ils ont à partir de ce matin. Les enseignants aussi sont déjà prêts, ils ont déjà retiré leurs emplois du temps », a expliqué le censeur.

La rentrée scolaire 2024-2025 devrait être effective dans toutes les écoles à travers tout le territoire national. Mais le phénomène cyclique des inondations en cette période de crue, reste un obstacle à une bonne rentrée scolaire dans certaines régions du pays.

