L’axe Dassa-Soclogbo-Bétékoukou-Okpa-Igbodja doté d’un pont

Les travaux de construction d’un pont d’une longueur de 120 mètres et d’une largeur de 11 mètres dont 7 mètres de chaussée sont lancés, samedi 19 décembre 2020, à Bétékoukou sur l’axe Dassa-Soclogbo-Bétékoukou-Okpa-Igbodja. Les travaux d’un montant de 3 milliards 517 millions de Francs CFA seront réalisés par l’entreprise Sogea Satom. Le lancement des travaux s’est fait en présence du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HÊHOMEY, du Ministre de l’Agriculture Gaston DOSSOUHOUI, des députés Edmond AGOUA et Lambert AGONGBONON, des membres du Comité de Direction du Ministère des Infrastructures et des Transports, et des élus locaux de la localité.

M. M.

20 décembre 2020 par