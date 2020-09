L’axe Cotonou-Abomey-Calavi bloqué à la circulation ce mardi

Un accident survenu dans la matinée de ce mardi 08 septembre 2020 a rendu la bloqué la circulation aux usagers de l’axe Cotonou-Abomey-Calavi.

Un camion gros porteur en direction du Nord a perdu le contrôle et s’est retrouvé au beau milieu de la chaussée non loin de SOS village d’enfants de la commune d’Abomey-Calavi.

Selon La Nation, le camion gros porteur dans sa perte de contrôle a heurté un véhicule de marque Rav 4 qu’il a totalement endommagé.

Plusieurs motos endommagées se sont retrouvées sous la remorque du camion, renseigne le quotidien de service public.

Les forces de sécurité se sont déployées sur les lieux pour les constats d’usage, et réguler la circulation.

Outre les dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n’a été signalée.

F. A. A.

8 septembre 2020 par