L’audience de l’inculpée fixée au 19 juin

L’audience de la dame ayant maltraité et nourri l’enfant de sa défunte coépouse aux matières fécales est fixée au vendredi 19 juin 2020 au Tribunal de Cotonou.

Le parquet de Cotonou s’est saisi du cas de l’enfant maltraité par sa marâtre et sauvé dans la nuit du 26 au 27 mai au quartier Yénadjro à Womey, dans la commune d’Abomey-Calavi suite à l’alerte des populations. En détention provisoire depuis quelques jours, la l’inculpée sera jugée le 19 juin 2020 au Tribunal de Cotonou. Selon les informations, le père de l’enfant sera aussi poursuivi ‹‹ pour complicité ».

Confié à l’Office central de protection des mineurs, l’enfant qui n’arrive pas à parler depuis sa naissance est pris en charge et suivi par les services du ministère des affaires sociales.

Le lundi 1er juin 2020, la ministre Véronique Tognifode Mewanou s’est rendue au Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’enfant-lagune (Chu-Mel) au chevet de la victime. Avec les soins reçus, l’état de l’enfant s’améliore.

A.A.A

5 juin 2020 par