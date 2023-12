L’artiste musicien El Rego inhumé à Ouidah

L’artiste musicien El Rego repose depuis samedi 09 décembre 2023 au cimetière de Vasseho à Ouidah. L’inhumation a lieu après la messe d’enterrement à l’église Saint Antoine de Padou de Cocotomey.

Environ 02 mois après son décès, l’artiste musicien El Rego a été conduit dans sa dernière demeure ce samedi 09 décembre 2023. L’inhumation a lieu au cimetière Vasseho de Ouidah.

Le regretté musicien de 86 ans est l’une grandes figures de la musique béninoise.

Théophile do Rego, dit El Rego (né le 3 mai 1937 à Porto-Novo et mort le 11 octobre 2023) est le précurseur du Funk au Bénin avec le groupe El Rego et ses Commandos. Propriétaire de la discothèque Play-Boy à Cotonou, il a joué au Sénégal avant de jouer au sein du Hot Jazz à Porto-Novo puis de l’Harmonie Voltaïque (Burkina Faso).

El Rego est l’un des inspirateurs de l’Orchestre Poly Rythmo de Cotonou.

