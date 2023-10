L’artiste béninois El Rego n’est plus

L’artiste béninois El Rego est passé de vie à trépas dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 octobre 2023.

Deuil dans le monde musical béninois. L’artiste Théophile do Rego, alias El Rego est décédé à l’âge de 86 ans. Son décès est survenu dans la nuit du 10 au 11 octobre 2023.

Né en 1937, El Rego est l’un des grands-pères du funk Made in Bénin, notamment avec le groupe El Rego et ses commandos. C’est l’un des inspirateurs de l’Orchestre Poly Rythmo. Ses disques sont pour la plupart en 45 tours.

Il est l’auteur des chansons telles que Nonvi towe ku (Mon frère ou mon ami est mort ») ; E nan mian nuku, Feeling you got, Vimado wingnan et Djobimé.

