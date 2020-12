L’artiste Ezin Gangnon est évacué

Les autorités ont entendu le cri de cœur des proches du célèbre artiste de la musique traditionnelle ‘’ Tôba Hanyé’’. Gravement malade et dans un état critique, Ezin Gangnon a été évacué, vendredi 18 décembre 2020, à l’hôpital militaire Camp Guezo sis à Cotonou. Une évacuation sanitaire qui fait suite à un appel lancé quelques par sont fils. Suite à l’hospitalisation du chanteur depuis près d’une semaine à l’hôpital de zone Savalou, sa famille a lancé un SOS pour obtenir son évacuation sanitaire. « Si on ne l’évacue pas, le pire pourrait nous arriver. Il est totalement affaibli par la tension et le diabète. Papa est dans un état critique et voilà que nous n’avons plus de moyens », avait alerté ADISSO alias “Gangnon Junior ” le fils de l’artiste.

