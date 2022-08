L’armée béninoise réceptionne un hélicoptère de combat

Décidé à mettre hors d’état de nuire les groupes terroristes qui font incursion dans la partie nord de son territoire, le Bénin acquiert des armements adaptés à la cause.

Un hélicoptère de combat commandé par le gouvernement béninois dans le cadre du renforcement de son arsenal anti terroriste est déjà au Bénin.

Selon Frissons radio, l’hélicoptère de combat a été réceptionné par l’armée béninoise il y a quelques jours.

Le Président de la République, Patrice Talon, dans son discours à la nation en décembre 2021, s’est engagé à renforcer davantage les forces de défense et de sécurité en moyens humains, matériels et technologiques afin d’enrayer les incursions mortelles des groupes armés au nord du Bénin.

Terroriser les groupes armés

Face aux attaques meurtrières des groupes armés au nord du pays, le gouvernement du Bénin a commandé des équipements militaires auprès de plusieurs fournisseurs de systèmes aériens.

Les Turcs sont sollicités pour les drones et d’autres équipements de surveillance et armements sont commandés aux Chinois et aux Français.

Avec ces nouveaux équipements, le gouvernement de Patrice Talon est décidé à terroriser les djihadistes et autres groupes armés, qui font des raids sporadiques dans certaines localités au nord Bénin.

