L’appel du ministre aux Systèmes financiers décentralisés

Le ministre des affaires sociales et de la microfinace a rencontré en fin de semaine, les responsables des Systèmes financiers décentralisés (SFD) partenaires du Fonds national de microfinance (FNM) des 4 départements du Nord. Véronique TOGNIFODE leur a fait part des plaintes des bénéficiaires dans l’octroi des microcrédits, et les a invités à éviter toute discrimination.

Discrimination et lenteur seraient observées dans l’octroi de microcrédits aux populations dans le Nord-Bénin. Plusieurs plaintes ont été enregistrées et portées à la connaissance du ministre qui a rencontré en fin de semaine écoulée, les responsables des SFD partenaires du FNM. « En mettant en place le microcrédit Alafia, le gouvernement est dans une stratégie de réduction du taux de pauvreté au Bénin », a rappelé Véronique TOGNIFODE. Les SFD relève-t-elle, semble ne pas « vouloir accompagner » la vision du gouvernement. L’autorité ministérielle a exprimé son mécontentement par rapport aux taux de décaissements faibles dans ces 4 départements, alors que le produit Alafia 2 de 100.000f est mis à disposition par le gouvernement depuis 6 mois.

Le microcrédit Alafia bien qu’étant destiné aux personnes qui en remplissent les conditions, est sans discrimination, quels que soient le sexe et le bord politique des bénéficiaires, a souligné le ministre mettant l’accent sur la situation des personnes handicapées. « Le handicap ne doit pas être non plus un facteur de discrimination », a insisté Véronique TOGNIFODE exhortant les SFD à se conformer au cahier de charge et surtout à s’inscrire dans la vision du gouvernement qui s’emploie à mettre les populations de toutes les localités au travail.

19 décembre 2022 par ,