L’annonce de Mitokpè après l’obtention du quitus fiscal

L’ancien député, 7è législature, Guy Mitokpè avait annoncé ne pas être candidat aux élections législatives de 2023. 48 heures après cette annonce, l’ex député est revenu sur sa décision. La raison...

Le quitus fiscal, pièce administrative qu’il manquait au dossier de déclaration de candidature de l’ex député Guy Mitokpè pour se représenter aux élections législatives lui a été finalement délivré. « Aux environs de 16H30. J’ai reçu un message me notifiant que je pourrais passer aux bureaux 28 ou 29 pour retirer le fameux papier. », a informé Guy Mitokpè, vendredi 4 novembre 2022.

L’ex député, 7è législature, ajoute également être posittionné sur la liste de déclaration de candidature du parti d’opposition Les Démocrates (LD). « Le secrétariat du parti les démocrates m’a informé que je suis en lice, je suis candidat en lice pour les prochaines élections dans la 16ème circonscription électorale », a expliqué Guy Mitokpè sur Frissons radio.

Guy Mitokpè est tête de liste dans la 16è Circonscription électorale. Il va affronter dans cette circonscription, les candidats de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) tels que Joseph Djogbénou et Orden Alladatin ainsi que d’autres de la mouvance et de l’opposition.

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a demarré, vendredi 4 novembre 2022, l’étude des dossiers de déclaration de candidatures aux élections législatives du 8 janvier 2023. Selon le code électoral, les partis ont 72 heures après la clôture de l’enregistrement des candidatures. À la clôture de l’enregistrement, 2 novembre dernier, huit listes de partis (FCBE, UP-R, BR, LD, MOELE-BÉNIN, MPL, UDBN, NFN) ont été enrégistrées.

M. M.

5 novembre 2022 par