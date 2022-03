L’ancien ministre Moussa Okanla décédé

L’ex ministre des Affaires étrangères et de la coopération de Boni Yayi n’est plus. Moussa Affolabi Okanla s’est éteint mercredi dernier dans sa 72é année.

Moussa Okanla a tiré sa révérence mercredi 02 mars 2022. L’illustre disparu a été ministre des Affaires étrangères et de la coopération sous le gouvernement Yayi 2. Moussa Okanla est expert en diplomatie. Le défunt fut professeur en relations internationales à la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Moussa Affolabi Okanla est né le 2 septembre 1950 à Porto-Novo.

M. M.

3 mars 2022 par ,