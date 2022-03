L’ambassadrice du Venezuela visite les trésors royaux

L’exposition ‘’Art du Bénin d’hier à aujourd’hui : de la restitution à la révélation’’ draine du monde au palais de la Marina. L’ambassadrice de la République bolivarienne du Venezuela près le Benin, Belén Teresa Orsini Pic, a visité les trésors royaux restitués par la France au Bénin il y a quelques mois.

Selon l’ambassadrice du Venezuela, l’exposition au palais de la présidence est un succès qui fait du Bénin une référence. « L’exposition ‘’Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation’’, organisée au palais de la Marina, pour la fierté du peuple béninois et le plaisir de nous tous qui avons eu le privilège de l’apprécier, constitue un succès et une organisation sans précédent qui a permis de mettre en dialogue esthétique, éthique et spirituel les 26 pièces de son trésor patrimonial et 106 œuvres de 34 artistes contemporains », a affirmé Belén Teresa Orsini Pic. Cette exposition poursuit la diplomate, fait du Bénin « une référence en matière de gestion culturelle et patrimoniale sur le continent africain, tout en promouvant l’immense et riche histoire du pays, en encourageant le tourisme et les investissements étrangers ; stratégie de la politique étrangère du gouvernement du président Patrice Talon, qui a révélé au monde le potentiel de sa nation ».

Cette semaine, plusieurs personnalités dont la star du football africain, Samuel Eto’o, et l’ancienne candidate à l’élection présidentielle en France, Ségolène Royal, ont visité les œuvres royales.

