L’ambassadrice des Pays-Bas échange avec Paul Hounkpè

Le Chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè, a reçu ce mardi 7 septembre 2021, l’ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin.

L’ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin a présenté au chef de file de l’opposition un projet de dynamisation des partis politiques Le but est de rendre plus attractifs les partis politiques tout en contribuant à la promotion de la démocratie, de la paix, de la jeunesse et des femmes. Les échanges ont porté sur les possibilités d’adhésion des partis de l’opposition.

A cette audience Paul Hounkpè a donné son accord de principe. Il a aussi fait part des actions déjà menées par certains partis dans ce sens.

