L’ambassadeur de la Libye au cabinet de VLAVONOU

Le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU a reçu, ce jeudi 03 février 2022, à son cabinet, l’ambassadeur de la Libye près le Bénin, Omar Abdulhadi Elfarjany.

La coopération entre les deux pays, c’est le principal sujet de discussion entre les deux personnalités.

En mission au Bénin depuis quelques jours, l’ambassadeur de la Libye près le Bénin a été reçu par le chef du parlement béninois.

Selon Omar Abdulhadi Elfarjany, il s’agit d’un devoir de la « mission diplomatique ». « J’ai eu à rencontrer le président de la République et il est de mon devoir de venir rencontrer aussi la deuxième personnalité du Bénin qu’est le Président de l’Assemblée nationale », a ajouté le diplomate libyen.

Le nouvel ambassadeur de la Libye près le Bénin dit être là pour « dynamiser et renforcer les liens de coopération existant entre le Bénin et l’État de la Libye ».

Omar Abdulhadi Elfarjany s’est dit très fier de l’accueil à lui réservé par le président de l’Assemblée nationale. Cet accueil, souligne-t-il, est la preuve que le président du parlement béninois « aime beaucoup la Libye ».

