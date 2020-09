L’ambassadeur Agbangla félicite Noélie Yarigo

L’athlète béninoise Noélie Yarigo, championne de France Elite 2020 a été reçue en audience ce lundi 21 septembre 2020 par l’ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla.

« J’ai aujourd’hui eu le plaisir et l’honneur de répondre à l’invitation de S. E. M. Eusèbe Agbangla, Ambassadeur du Bénin en France. Celui-ci a rappelé les efforts des autorités béninoises pour le développement des activités physiques et sportives pour la jeunesse du pays », a écrit Noélie Yarigo sur sa page Facebook.

L’ambassadeur du Bénin à Paris a au cours de l’audience salué les résultats athlétiques de Noélie Yarigo. « Il a exprimé son soutien à mes objectifs futurs notamment concernant les jeux olympiques de Tokyo. Il a souligné la contribution de mes résultats à l’image internationale du Bénin. Cette belle réception m’a profondément touchée », a-t-elle notifié.

La Béninoise de Running 41 Noélie Yarigo a remporté dimanche 13 septembre 2020 à Albi le titre de championne de France Elite du 800 m. Il s’agit de son deuxième titre national en six mois. Le 1er mars à Liévin, elle a été championne de France en salle du 800 m.

A.A.A

