L’administration de l’ENSTIC-UAC réagit à la pétition du BUE

Le directeur de l’Ecole nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication de l’Université d’Abomey-Calavi (ENSTIC-UAC) a réagi à la pétition lance par le Bureau d’union des entités (BUE). Ferdinand Kpohoué à travers un communiqué en date de ce mardi 29 mars 2022 tient pour seuls responsables, les initiateurs.

L’administration de l’Ecole nationale des sciences et techniques de l’information et de la communication de l’Université d’Abomey-Calavi n’est mêlée ni de près ni de loin à la pétition lancée par le BUE. La direction de l’ENSTIC à travers un communiqué informe la communauté universitaire et les usagers qu’elle n’est nullement au courant de cette initiative, et tient pour seuls responsables, les initiateurs de ce qui en découlerait.

La samedi 26 mars dernier, le bureau d’union des entités a lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour exprimer ses inquiétudes par rapport à la qualité de la formation de cette école, qu’il juge plus théorique que pratique.

F. A. A.

30 mars 2022 par ,