L’UE et le Bénin signent 2 conventions de financement

Le Gouvernement béninois et l’Union européenne ont procédé mardi 18 mars 2025, à la signature de deux conventions de financement pour renforcer la compétitivité du Port Autonome de Cotonou et promouvoir le leadership des femmes et des filles.

« Participation et Leadership des femmes et des filles au Bénin » et « Programme d’Appui au Port de Cotonou (ProPORT II) ». Ce sont les deux conventions de financement signées par l’Union européenne et le gouvernement béninois. Elles sont évaluées à 20 millions euros soit environ 13 milliards de FCFA. « Au travers de ces deux financements, l’Union européenne s’engage aux côtés du gouvernement béninois pour soutenir le développement durable de l’économie et promouvoir l’inclusion sociale », a déclaré Stephane MUND, Ambassadeur de l’Union européenne au Bénin.

A l’en croire, la signature de ces deux conventions est l’aboutissement d’un processus de formulation engagé ensemble dans le cadre de la programmation pluriannuelle 2021-2027. Selon Stephane MUND, « ces deux Programmes, en ligne avec les priorités du Programme d’actions du gouvernement (PAG II) pour la période 2021-2026, incarnent la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway au 3 Bénin ».En investissant dans le Port, informe-t-il, l’UE œuvre pour un monde de connexions sûres et durables. « Nous le faisons sur la base des principes mutuellement bénéfiques et durables tels que la transparence et selon de hauts standards environnementaux », a-t-il ajouté.

Quant à l’appui de l’UE au leadership féminin, il concrétise son engagement global de consacrer au moins un projet par pays consacré spécifiquement et exclusivement à l’égalité entre hommes et femmes.

19 mars 2025 par ,