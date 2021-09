L’USTDA subventionne la gestion des mini-réseaux verts au Bénin

Le fournisseur de technologie de compteur intelligent et d’analyse de réseau SparkMeter reçoit une subvention de l’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) pour la gestion numérique des mini-réseaux au Bénin. L’annonce a été faite mardi 31 août 2021 par l’USTDA.

Gestion des mini-réseaux électriques verts à distance ; c’est le projet qui sera mis en œuvre par SparkMeter au Bénin grâce aux fonds de l’Agence américaine pour le commerce et le développement (Un million de dollars pour la gestion en Afrique de l’Ouest).

Une plateforme d’analyse numérique sera déployée afin d’améliorer le fonctionnement des mini-réseaux solaires dans les zones rurales.

« En numérisant un mini-réseau dès sa création, les services publics sont en mesure d’intégrer plus facilement l’analyse du réseau dans les opérations régulières. Les services publics peuvent alors mesurer, visualiser et exploiter à distance leur système, qui remplacera les réchauds à charbon de bois, les lampes à paraffine et les générateurs diesel par une énergie propre et renouvelable », a déclaré SDan Schnitzer, le président directeur général de SparkMeter.

Sherlock Grids SAS va exploiter le système numérique de gestion des mini-réseaux de SparkMeter. « Ce qui nous motive, c’est l’impact que l’électricité peut avoir sur les communautés rurales. Ceci est également très aligné avec notre activité d’opérateur de mini-réseaux : plus nos services sont utiles et transformateurs, plus les gens consommeront d’électricité. Les innovations technologiques et commerciales sont essentielles pour déclencher ce type de cercle vertueux de développement économique et social. Nous sommes convaincus que ce que l’USTDA nous aide à réaliser au Bénin peut contribuer à résoudre la crise de l’accès à l’électricité pour des millions d’autres », a affirmé Tristan Kochoyan, PDG de Sherlock Grids.

Selon Enoh Ebong, directeur par intérim de l’USTDA, « en tirant partie des technologies américaines, l’engagement de l’USTDA contribuera à atténuer la crise climatique tout en soutenant l’objectif du Bénin d’électrification universelle grâce à l’énergie solaire ».

Les deux fournisseurs d’accès à l’électricité SparkMeter et Sherlock Grids SAS ont été sélectionnés dans le cadre d’un appel à projets de la Facilité pour l’énergie propre hors réseau (Ocef).

Lancé il y a plus d’un an, le projet consiste à construire, exploiter et entretenir 10 mini-réseaux solaires hybrides avec réseau de distribution dans une vingtaine de localités du nord du pays. SparkMeter va fournir des conseils pour le développement de modèles géospatiaux des actifs des services publics et d’un modèle électrique du réseau. Un logiciel basé sur le cloud (gestion de la puissance de calcul et du stockage via un serveur distant) combinera les modèles avec les données des compteurs intelligents de SparkMeter pour produire des analyses avancées sur les performances du réseau.

A.A.A

2 septembre 2021 par