L’UP invite les partis démissionnaires à ne pas gonfler ses rangs

Plusieurs partis et mouvements politiques ont démissionné ces derniers jours pour se ruer vers l’Union Progressiste (UP), l’un des grands blocs politiques au Bénin. A travers un communiqué en date de ce jeudi 18 août 2022, l’UP invite les démissionnaires à ne pas venir grossir ses rangs.

Communiqué de la cellule de communication de l’UP

L’Union Progressiste informe les militantes et les militants du Parti ainsi que l’opinion publique que les discussions qu’elle a engagées avec le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) sont marquées par des avancées significatives et des résultats probants qui augurent la fusion des deux formations politiques dont l’annonce sera faite le dimanche 21 août 2022. Cette démarche salutaire pour le renforcement du système partisan et la recherche des solutions politiques audacieuses pour le développement économique et social complet et durable de notre pays dans un contexte régional et international difficile exclut toute initiative de déconstruction de forces politiques constituées selon le même ideal et poursuivant les mêmes objectifs. L’Union Progressiste n’a engagé aucune discussion de l’ordre et de la nature que celles initiées avec le PRD avec aucun autre parti politique et ne saurait se rendre complice d’une instabilité et d’un démantèlement des partis politiques constitués dans l’esprit de la réforme du système partisan. Par conséquent et par fidélité à ses valeurs et à ses principes, l’Union Progressiste ne saurait ni encourager ni admettre la tentative opportuniste et fantaisiste de tout démissionnaire d’un parti issu de la réforme du système partisan à intégrer ses rangs.

18 août 2022