L’UP appelle à une mobilisation contre les forces rétrogrades

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suite à une évaluation de la situation de troubles graves à l’ordre public, faite d’atteintes à l’intégrité physique, morale et psychique des citoyens, y compris des éléments des forces de sécurité et de défense ; d’actes de vandalisme sur des édifices publics et privés ; d’intoxication et de désinformation systématiques et grossières à travers les réseaux sociaux, tout cela, dans le dessein de créer et d’entretenir une psychose au sein des paisibles populations et de l’opinion publique, la Direction Exécutive Nationale (DEN) de l’Union Progressiste lance à ses militants, sympathisants et à tout le peuple béninois un appel à la vigilance et à un sursaut patriotique pour dire, non !

Non, à ceux qui ont pillé notre pays pendant dix ans et ont passé leurs deux mandats à opposer les béninois de différentes régions, à promouvoir le vol et la corruption et à ériger le cynisme en règle de gouvernance ;

Non, au blocage des activités économiques et à la partition du pays, dont les instigateurs rêvent, comme moyen de chantage pour obtenir l’impunité de leurs crimes de sang et crimes économiques divers, voire la réalisation de leur projet de reconquête du pouvoir ;

Non, au tribalisme et à la violence pour résoudre les différends politiques.

La DEN de l’Union Progressiste apporte son soutien indéfectible à nos compatriotes civils et aux forces de défense et de sécurité engagées dans le combat pour la sauvegarde de la démocratie véritable, de l’Etat de droit, des institutions de la République et des échéances électorales constitutionnelles.

La DEN de l’Union Progressiste recommande à toutes ses structures de base ainsi qu’à toutes les cellules de campagne du Parti, puis invite tous les citoyens épris de paix, à faire de la journée du vendredi 9 Avril 2021, une journée de protestation contre les forces rétrogrades et de mobilisation ultime et massive des électeurs pour le scrutin du dimanche 11 Avril 2021.

Nous ne pouvons plus, nous ne devons plus reculer.

Vive le Bénin, un, indivisible et fraternel !

Bruno Amoussou

Président du Présidium de l’Union Progressiste

