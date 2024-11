L’UP-R désavoue le CCP sur la question du fichier électoral

Au terme d’une audience accordée à son siège ce lundi 25 novembre 2024, à une délégation du Cadre de concertation des partis politiques (CCP), et relative à l’audit du fichier électoral, le parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) a sorti un communiqué. La formation politique de la mouvance présidentielle a exprimé clairement son opposition à un audit du fichier électoral.

Selon le communiqué rendu public au terme de l’audience, l’expression “fichier électoral” n’a plus aucune réalité dans l’arsenal juridique et administratif du Bénin. Le parti de la mouvance présidentielle relève par ailleurs que la demande du Cadre de concertation est en déphasage avec les lois en vigueur au Bénin qui organisent l’établissement de la liste électorale informatisée (LEI).

« Les objectifs généraux et spécifiques contenus dans les termes de référence évoquent en effet un fichier électoral alors qu’il n’y a plus au Bénin aucun processus qui permet aux citoyens de s’inscrire sur un fichier électoral. Il est prévu plutôt dans les lois en vigueur un registre national établi à partir des registres communaux obtenus après l’enregistrement de toutes les personnes physiques de nationalité béninoise duquel est extraite une Liste électorale Informatisée provisoire (LEIP) à la veille de chaque année électorale et ensuite la Liste électorale informatisée (LEI) », renseigne le communiqué de l’UPR.

