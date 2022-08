L’UP-PRD doit inspirer l’opposition et les centristes (T.Yarou)

L’Union Progressiste (UP) et le Parti du renouveau démocratique (PRD) ont fusionné pour créer l’Union Progressiste le Renouveau. Saisissant l’occasion, Théophile Yarou, président du parti La Nouvelle Alliance (LNA) a lancé un appel aux formations politiques de l’opposition et du centre.

Théophile Yarou, président du parti La Nouvelle Alliance (LNA) a souhaité « bon vent au parti Up Le renouveau » ce dimanche 21 août 2022 dans une publication Facebook. Il a saisi l’occasion pour lancer un appel aux autres partis notamment de l’opposition dans le cadre des élections législatives de 2023. « Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel aux forces politiques de l’opposition et aux forces centristes de notre pays. Nous devons nous inspirer de ce qui se passe aujourd’hui à Porto-Novo. Cela participera à la consolidation du système partisan de notre pays », a recommandé Théophile Yarou.

M. M.

22 août 2022