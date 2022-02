L’UNESCO condamne les attaques du parc W

L’Organisation internationale des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a régi après les attaques terroristes survenues dans le parc national W, un patrimoine mondial. L’UNESCO après avoir condamné lesdites attaques a exprimé son soutien aux familles des victimes.

Selon le directeur de l’UNESCO, ces attaques meurtrières survenues dans un site du patrimoine mondial, quelques semaines après le passage d’une mission technique d’évaluation, remplissent d’une profonde tristesse. « Nous condamnons ces crimes odieux et adressons aux familles des victimes ainsi qu’à leurs collègues, notre compassion et notre soutien », a réagi Lazare Eloundou Assomo. Il a par ailleurs réitéré l’engagement de l’institution au personnel en charge de la gestion et de la protection du site dans le Complexe W-Arly-Pendjari.

Préoccupée par les risques sécuritaires de ces attaques pour les équipes du parc et les populations, l’UNESCO a rassuré de son soutien à appuyer les efforts du Bénin, du Burkina Faso et du Niger pour mobiliser des fonds afin de renforcer la protection des personnes et la conservation du bien.

Au total, 09 morts et 12 blessés ont été enregistrés lors des attaques du mardi 8, et du jeudi 10 février 2022 au parc national du W au Bénin, l’une des composantes du Complexe W-Arly-Pendjari (Bénin, Burkina Faso et Niger) inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2017.

