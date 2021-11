L’UJAB condamne l’interpellation de Me Chadaré

L’Union des Jeunes Avocats du Bénin (UJAB) a apporté plus de détails sur l’avocat arrêté, mercredi 29 septembre 2021 par la police.

Me Enosch Chadaré, avocat au Barreau du Bénin a été selon l’UJAB l’objet de violences physiques et morales de traitements inhumains et dégradants de la part de certains agents de la Police républicaine. « Alors que notre confrère s’est rendu à Ekpè pour assister un client dans le cadre d’une enquête, il a été interpelé avec violence par les agents de police et conduit manu militari au commissariat de Police où il a été gardé à vue de 16 heures à 23 heures en violation de toutes les règles légales en la matière », informe le président de l’Union Me Brice Houssou.

Malgré qu’il a décliné son identité et montré sa carte professionnelle d’avocat puis indiqué l’objet de sa présence sur les lieux, Me Chadaré a été molesté et embarqué vers le Commissariat de Police. Selon l’Union, les autorités policières informées en temps utile n’ont rien fait jusqu’ à 23 heures. C’est après plusieurs interventions du Bâtonnier et des avocats qui se sont rendus sur place au Commissariat de Police d’Ekpè que Me Chadaré a recouvré sa liberté et mis sous convocation.

Pour l’UJAB, il s’agit d’un nouveau cas grave d’atteinte à la respectabilité et à la dignité de la profession d’avocat. Face à la recrudescence des cas de mépris de l’avocat dans l’exercice de sa profession, l’Union condamne ces actes dont a été victime Me Chadaré. L’Union s’associe à toutes les actions de diverses nature en cours ou à venir contre les auteurs de ces actes aux fins de laver l’honneur et la respectabilité du confrère et de la profession. L’Union interpelle les autorités à divers niveaux des Forces de sécurité et de défense, les autorités judiciaires ainsi que la Chancellerie afin qu’il soit mis un terme immédiat à des telles pratiques inqualifiables.

Lors d’une Assemblée générale extraordinaire du Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin, tenue ce samedi 06 novembre 2021, sur la situation relative à l’interpellation de Me Chadaré, les Avocats ont décidé de boycotter les audiences devant toutes les juridictions sur le territoire national du lundi 08 novembre au mercredi 10 novembre.

A.A.A

7 novembre 2021