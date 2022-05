L’UE visite la Réserve de biosphère transfrontalière W-Arly-Pendjari

Dans le cadre de la « Semaine de l’Europe » célébrée du 2 au 5 mai 2022, une délégation de l’Union Eurpéenne (UE) conduite par son ambassadrice au Bénin Sylvia Hartleif a visité, mardi 3 mai 2022, la base du programme de la Réserve de biosphère transfrontalière W-Arly-Pendjari (Rbt-Wap) à Alfa-Koara dans la commune de Kandi.

La cheffe de la délégation de l’UE au Bénin, Sylvia Hartleif était à la tête de la délégation d’ambassadeurs de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Suède et de chefs de coopération.

L’état des lieux sur la gestion de la Réserve a été présenté à la délégation de l’UE qui n’a pas manqué d’interroger les acteurs sur le Programme mis en œuvre depuis 2020 grâce à l’appui de l’UE et de la coopération allemande pour limiter les pressions sur les réserves. Le programme a permis de mettre en place des activités telles que la transformation du miel, du sésame, des feuilles de baobab, l’éducation environnementale avec la formation des écoliers et élèves, l’agroforesterie et le reboisement.

Selon le représentant des Ong intervenant dans les périphéries des parcs, il y a des risques autour des aires protégées qui sont prises d’assaut par les braconniers et coupeurs de bois en raison de la récurrence des attaques terroristes qui a rendu la surveillance difficile.

La visite s’inscrit dans le cadre de la « Semaine de l’Europe » célébrée du 2 au 5 mai 2022.

