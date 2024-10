L’UE et ses membres expriment leur attachement indéfectible au partenariat stratégique avec le Maroc

Une nouvelle réconfortante pour le Maroc après la décision de la CJUE concernant les Accords agricoles et de pêche. L’UE et les pays membres viennent d’exprimer leur attachement indéfectible au partenariat stratégique avec le Royaume.

L’Union européenne (UE) et plusieurs États membres ont exprimé leur attachement indéfectible au partenariat stratégique de l’Union avec le Royaume et leur volonté de le renforcer davantage, suite à la décision de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur les accords de pêche et agricole UE-MAROC.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Haut-représentant de l’Union Européenne, Josep Borrell, ont publié une Déclaration conjointe, réaffirmant l’engagement de l’UE en faveur davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe “pacta sunt servanda”.

Cette déclaration réitère la “grande valeur” que l’UE attache à “son partenariat stratégique avec le Maroc, qui est de longue date, vaste et profond”.

Les deux parties ont établi, au fil des ans, “une profonde amitié et une coopération solide et multiforme, que nous entendons porter à un niveau supérieur dans les semaines et les mois à venir”., ont indiqué les deux personnalités.

Plusieurs pays de l’UE sont déjà dans la même dynamique, soulignant le caractère stratégique du partenariat Maroc-UE.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a soutenu le “partenariat stratégique” avec le Maroc et la volonté de le maintenir, tout en exprimant le respect du gouvernement de Madrid de la décision de la CJUE.

M. Albares a affirmé que le gouvernement espagnol continuera à “travailler avec l’UE et le Maroc pour préserver et continuer à développer cette relation privilégiée”.

La France a réaffirmé son attachement indéfectible à son partenariat d’exception avec le Maroc et sa détermination à en poursuivre l’approfondissement.

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a souligné que la relation entre l’UE et le Maroc revêt à ce titre un caractère stratégique. Il a souligné que Paris continuera d’œuvrer avec ses partenaires européens au renforcement de leurs échanges, notamment économiques, et à la préservation des acquis du partenariat, dans le respect du droit international.

Déjà, lors de la fête du Trône, le Président Macron avait rassuré dans son message à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que la France reste déterminée à accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social du Sahara, au bénéfice des populations locales.

La Hongrie, qui assure la présidence tournante du Conseil de l’UE, a réitéré sa position constante en faveur du renforcement de ce partenariat stratégique qui est “dans notre intérêt commun”.

“Nous continuerons à œuvrer pour servir ces intérêts en renforçant les liens et en élargissant la coopération avec le Maroc à de nouveaux domaines”, a affirmé dans un communiqué le ministère hongrois des Affaires Étrangères et du Commerce.

« La Belgique réitère son attachement à l’amitié et au partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc et continuera à œuvrer à son approfondissement », a affirmé le ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement sur son compte X.

“Le partenariat stratégique est fondamental entre l’UE et le Maroc, y compris dans le domaine de l’agriculture et de la pêche”, a affirmé le Vice-président italien Conseil des ministres, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, sur son compte X.

“La Cour européenne devrait en tenir compte”, a souligné le chef de la diplomatie italienne. “Le gouvernement italien (...) veut renforcer davantage la coopération avec le Maroc, notamment en matière de lutte contre l’immigration illégale”, a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas soutiennent aussi la déclaration commune de la présidente de la Commission européenne et du Haut-représentant de l’Union Européenne sur les arrêts de la CJUE.

La Finlande n’a pas manqué d’exprimer son “engagement fort” en faveur du partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc.

De son côté, le Portugal considère que le partenariat entre l’UE et le Maroc est essentiel et travaillera avec les partenaires européens et les institutions européennes pour l’approfondir dans tous les domaines.

La liste des pays européens soutenant le partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc n’est pas exhaustive.

5 octobre 2024 par