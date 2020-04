L’UDBN, le parti qui fait confiance à la jeunesse

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de Claudine Afiavi Prudencio, est dans la course pour les élections communales du 17 mai prochain. Pour la compétition électorale, le parti a fait confiance aux femmes mais également aux jeunes.

Sur la liste de l’UDBN plusieurs jeunes sont positionnés en tant que candidats aux élections communales et municipales. L’âge de ces jeunes candidats varie entre 20 et 40 ans sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont étudiants, comptables, juristes, producteurs, enseignants, artisans et autres catégories socioprofessionnelles. Cette jeunes sont mobilisés compte tenu de leurs « compétences et leurs aptitudes essentiellement constituées de leur force de travail et revendiquant une autonomie générationnelle ».

A en croire les leaders du parti, ce sont des jeunes capables de relever les défis de leurs différentes localités. « C’est avec les jeunes que nous comptons impulser à la base la transformation que nous voyons déjà au sommet sous le leadership du Chef de l’Etat », a déclaré un responsable de l’UDBN.

En choisissant de faire confiance à la jeunesse, la Présidente du parti Claudine Afiavi Prudencio a décidé de libérer leurs potentiels en adoptant une stratégie de proximité. L’UDBN facilite « le mouvement des idées et la réalisation d’initiatives profitables pour les 546 arrondissements du territoire national.

La lutte contre l’insécurité surtout foncière, l’autonomisation des femmes, la protection des plus vulnérables, la mise en œuvre des schémas directeurs d’aménagement du territoire, l’accès aux services essentiels (eau potable, assainissement, électricité, accès aux soins et à l’éducation) sont entre autres les défis de l’UDBN.

Des défis que l’UDBN compte relever en positionnant les jeunes sur sa liste pour les communales.

28 avril 2020 par