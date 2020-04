L’UDBN adhère aux préoccupations sociales des populations

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) prépare activement les campagnes électorales pour les prochaines élections municipales et communales 2020. Avec un programme élaboré est autour des préoccupations sociales des populations, l’Udbn entend mener ses actions politiques de commun accord avec les populations à la base pour un développement harmonieux.

De main ferme, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) tient son rendez vous pour le scrutin du 17 mai prochain et fait la course de champion. Sur le support de son idéologie, le parti de Claudine Afiavi Prudencio compte miser au chapitre de la campagne électorale qui s’ouvrira dans moins d’une semaine, sur une stratégie de proximité fondée sur les attentes et les préoccupations des populations. Pour une quête efficace de l’adhésion populaire pouvant donner à ses représentants des les 546 arrondissements, des allures de candidats du peuple, l’UDBN a fondé son projet de société sur les besoins spécifiques de chacune des 77 communes du Bénin.

Toutes les communes ont enclenché leur processus de pleine urbanisation depuis que la décentralisation est en marche et les populations sont de plus en plus exigeantes. Contrairement aux autres partis politiques empêtrés dans la rengaine des habituels discours, l’UDBN a travaillé sur les leviers efficaces pour apporter des réponses majeures aux citoyens des localités qui seront conquises et des défis auxquels ces dernières sont confrontés. Insuffisance ou même défaut des services de base, insécurité rampante, insalubrité permanente, inflation de l’informel… Des déficits et des dysfonctionnements consécutifs parfois à une absence de vision et de planification stratégique.

Au cours des trois dernières mandatures de la décentralisation, la gouvernance des communes et des municipalités a broyé du noir.

Pour la nouvelle mandature, l’UDBN opte pour un nouveau paradigme de gestion des collectivités locales. Au-delà de bien planifier la gouvernance, les élus UDBN veulent faire des communes des portes d’entrée de croissance, d’inclusion sociale et économique, et de prospérité pour attirer les investissements, les talents, le commerce et l’innovation.

La maîtrise de la pollution et de la circulation, les transport en commun plus développés et les logements abordables, la gestion de la diversité économique et la sécurité foncière ; bref l’amélioration du cadre de vie figurent au fronton des priorités des candidats de l’UDBN.

À l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, chaque localité dispose d’un projet de société spécifique même si de façon globale, l’ambition est de rendre plus dynamiques et attractives les villes ou de transformer ce qui a tout l’air encore de bourgades dans le souci de rééquilibrer et de diversifier le maillage urbain au Bénin. C’est tout simplement la preuve que le parti sous le leadership de Claudine Afiavi Prudencio en plus d’avoir le sens des préoccupations sociales, épouse le rythme du temps qui féconde ses ambitions.

En communion avec les électeurs du 17 mai prochain, elle n’attend que la récompense des urnes.

30 avril 2020 par