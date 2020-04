L’UDBN, 1er parti en positionnement de femmes

Pas d’amélioration du taux des femmes conseillères communales en dépit des sensibilisations, de plaidoyers des organisations non gouvernementales et autres structures de la société civile. Selon le rapport de Social Watch pour ces élections communales et municipales, seules 1.711 femmes sur 18.150 sont positionnées par les formations politiques en compétition, soit 9,43% des candidatures titulaires et suppléantes. Parmi les partis en lice pour le scrutin du 17 mai prochain, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de Claudine Afiavi Prudencio est au premier rang pour avoir positionné plus de femmes sur sa liste.

Les cinq partis en compétition pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain ont déposé chacun à la CENA une liste de candidature composée de 3.630 candidats, soit 1815 titulaires et 1815 suppléants. Ce qui fait au total 18.150 personnes inscrites sur les 05 listes.

Selon les données statistiques de Social Watch Bénin, sur le total de 18.150 candidats, 1.711 candidatures sont féminines (9,43 %) contre 16.439 candidatures masculines (90,57 %).

Des 9.075 titulaires sur les listes, le nombre de femmes est de 720, soit 8 %. En ce qui concerne les suppléants, le pourcentage de femmes est de 11 %, soit 989 femmes contre 8.086 hommes (89 %).

L’UDBN de l’honorable Claudine A. Prudencio est le premier parti qui a positionné plus de candidatures féminines par rapport aux autres. Le PRD se classe en deuxième position tandis que BR occupe le dernière place.

Les données se présentent comme suit : UDBN (489) ; PRD (421), UP (300) ; FCBE (254) et BR (247).

Depuis l’avènement de la décentralisation au Bénin en 2002, le taux de femmes conseillères n’a jamais dépassé 5%. Le taux de femmes de la mandature sortante (2015-2020) est de 4,45 %.

