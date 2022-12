L’UAC recrute des agents dépouilleurs de dossiers de candidature

Dans le cadre du Programme de bourses intitulé ‘’Programme de renforcement des capacités en leadership et entrepreneuriat des jeunes étudiants au Bénin’’ mis en œuvre par l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) en partenariat avec la Fondation Mastercard, il est procédé au recrutement d’agents dépouilleurs de dossiers de candidature.

Les candidats intéressés par le recrutement d’agents dépouilleurs de dossiers de candidature lancé par l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) en partenariat avec la Fondation Mastercard dans le cadre de l’attribution des bourses du ‘’Programme de renforcement des capacités en leadership et entrepreneuriat des jeunes étudiants au Bénin’’ sont priés d’envoyer un seul dossier en format PDF.

Le dossier composé d’une Lettre de motivation adressée au coordonnateur du Programme ; d’un Curriculum vitae ; d’une Copie des diplômes ou attestations et tous autres documents utiles doit être envoyé au plus tard le 07 janvier 2023 à uac.mcf@gmail.com avec copie à rogerkomlan@gmail.com

CRITERES DE SELECTION DES AGENTS DEPOUILLEURS

