L’Office du Bac dévoile le calendrier des épreuves facultatives

A travers une publication sur sa plateforme, la direction de l’Office du Bac (DOB) a dévoilé le calendrier du déroulement des épreuves facultatives de l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020.

Selon ce calendrier, les épreuves facultatives vont démarrer deux jours après la première délibération, soit le vendredi 14 août avec les épreuves d’EFS (Economie familiale et sociale) et les langues nationales. Les épreuves de dessin et musique vont suivre les lundi 17 et mardi 18 août 2020. Les épreuves d’éducation physique et sportive sont également prévues pour les lundi 17 et mardi 18 août.

Il est à noter que selon le même calendrier, la première délibération est annoncée pour le mercredi 12 août prochain.

