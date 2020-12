L’OMT appuie le Bénin pour améliorer ses performances touristiques

En vue de l’amélioration des performances du secteur touristique du Bénin, le gouvernement béninois a signé avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la Banque mondiale deux (02) Conventions.

Il s’agit de la Convention relative à l’amélioration du système d’octroi des agréments, licences et classement des entreprises touristiques et celle concernant la mise au point du Système des Statistiques du Tourisme et développement d’un Compte satellite du tourisme (CST) au Bénin.

Le gouvernement a signé ces accords afin « de favoriser la mise en œuvre du Projet de Compétitivité et de Tourisme transfrontalier (PCTT) initié par le Bénin et financé par la Banque mondiale via l’Association internationale de Développement ».

Il sera question à travers ces conventions, d’évaluer les réglementations actuelles en matière de licences d’exploitation des établissements d’hébergement touristiques ainsi que leur classement et déclassement, d’autorisation d’exercice des restaurants, bars et assimilés, d’octroi de licences aux agences et bureaux de voyages, d’agréments des offices de tourisme, d’organisation de visites touristiques des sites lacustres, et enfin d’autorisation d’exercice des associations et organisations non gouvernementales de tourisme.

La cérémonie de signature qui s’est déroulée en mode virtuel a réuni le ministre béninois en charge du tourisme, Jean-Michel Abimbola, le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme, la Directrice du département régional pour Afrique de l’Organisation mondiale du tourisme et le représentant de la Banque mondiale.

