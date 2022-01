L’Ivoirienne Eudoxie Yao à Cotonou

La star ivoirienne Eudoxie Yao est arrivée à Cotonou dans la nuit de ce jeudi 13 janvier 2022. C’est dans le cadre de la première édition du Festival International des Influenceurs Africains.

La go Bobaraba sera bel et bien présente au Festival International des Influenceurs Africains prévu du 14 au 16 janvier 2022. Eudoxie Yao est déjà Cotonou. La nomminée est parmi les plus suivis sur les réseaux sociaux. L’influenceuse est également chanteuse.

Les autres nominés sont Aristo le Bledard du Togo, Franca Demaxou du Togo, Crisba, Frida Vibes, Dj Sommet des Sommets, Maeva Gomez et Guelouta Studio du Bénin.

La cérémonie de remise des trophées aura lieu samedi 15 janvier 2022 à Cotonou.

A.Ayosso

14 janvier 2022 par