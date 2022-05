L’Ivoirien Konaté Souleymane élu SG du CAMES

En lice au poste de Secrétaire général du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES), la candidate du Bénin n’a pas été élue. C’est l’Ivoirien Prof. Konaté Souleymane qui a été élu Secrétaire Général du CAMES.

Le nouveau Secrétaire Général du CAMES, Prof Konaté Souleymane, a été élu ce vendredi 27 mai 2022. Prof Konaté Souleymane était Directeur de la Recherche et de l’innovation au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique de Côté d’Ivoire.

Le nouveau SG du CAMES a eu pour challenger la candidate du Bénin, Prof Christine Ouinsavi.

