L’Institut français du Bénin dévoile les lauréats de la 1ère édition

L’Institut français du Bénin est fier d’annoncer les 18 lauréats de son programme de résidences artistiques. Ce projet, conçu pour renforcer les liens entre les scènes créatives locales et internationales, offre aux artistes francophones une immersion au Bénin afin de valoriser le patrimoine et d’explorer de nouveaux horizons culturels.

L’Institut français du Bénin (IFB) a le plaisir d’annoncer les lauréats de la première édition du projet de résidences « Inspiration Bénin, au cœur des mondes africains ». Ces résidences, destinées à des artistes francophones, visent à soutenir des projets de recherche créative originaux nécessitant une immersion au Bénin. Elles sont organisées dans le cadre d’un programme qui ambitionne de renforcer les liens entre les scènes artistiques locales et internationales, tout en valorisant le patrimoine matériel et immatériel béninois.

Lancé le 28 juin 2024, l’appel à candidatures a suscité un vif intérêt dans la communauté artistique francophone avec plus de 200 candidatures reçues. Parmi celles-ci, 18 ont été retenues dans les disciplines des arts visuels et des nouvelles écritures scéniques. L’accueil des résidents se fera du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, pour des séjours d’une durée variable, organisés en collaboration étroite avec des partenaires locaux béninois.

Enjeux et objectifs des résidences

Les résidences « Inspiration Bénin » visent à encourager les échanges interculturels et à

favoriser l’émergence de projets originaux qui résonnent avec l’histoire, les savoir-faire, le patrimoine culturel et les scènes créatives contemporaines du Bénin. Chaque projet lauréat intègre un questionnement spécifique lié au Bénin, qu’il s’agisse de son histoire, de ses traditions ou de ses enjeux actuels. Les artistes bénéficient de l’accompagnement de partenaires béninois qui apportent leur expertise, leur réseau et leur soutien, contribuant ainsi à enrichir les projets et à les ancrer dans la réalité locale.

18 lauréats de 8 nationalités différentes répartis en deux disciplines (arts visuels et

nouvelles écritures scéniques) :

Arts Visuels

Marie Bovo : La Part invisible : Forêts sacrées

– Française, basée à Marseille

– Partenaire : Atlantic ArtSpace (Ouidah)

Hakima El Djoudi : Pains de sucre

– Française, basée à Paris

– Partenaire : Case Nomade (Porto-Novo)

Sahar El Echi : Mémoires Fragiles

– Tunisienne, basée Tunis

– Partenaire : Espace Culturel Le Centre (Abomey-Calavi)

Ange-Frédéric Koffi : Le grand Voyage

– Ivoirien, basé à Mulhouse

– Partenaire : Fondation Zinsou (Cotonou)

Eléonore Labattut : Porto-Novo : Essai de cartographie temporelle

– Française, basée à Lisbonne

– Partenaire : Ouadada (Porto-Novo)

Masami : La Lune Rouge

– Japonaise, basée à La Réunion

– Partenaire : Ouadada (Porto-Novo)

Baudoin Mouanda : Sueur du robinet

– Congolais, basé à Brazzaville

– Partenaire : Fondation Zinsou (Cotonou)

Elijah N’Doumbe : Le Rythme de l’esprit

– Français basé à Fontenay-aux-Roses

– Partenaires : Finding Etherea et Tobi Onabolu (Grand-Popo)

Ana Carolina Vidal Alves : Transcendance et infinité de la couleur bleu

– Brésilienne, basée à Paris

– Partenaire : Artistik Africa (Cotonou)

Nouvelles Écritures Scéniques

Laetitia Ajanohun : Atlantico

– Bénino-belge, basée à Paris

– Partenaire : CCRI (Ouidah)

Camille Brisson : documentaire sur la diversité des métiers liés au végétal à Porto- Novo

– Française, basée à Saint-Denis

– Partenaire : Victor Yélognissè Boton (Porto-Novo)

Compagnie Davar : Changer d’Amour

– Compagnie de danse et de théâtre basée à Nîmes

– Partenaires : Sahadatou Ami Touré et sa compagnie de théâtre (Parakou)

Florian Pâque : Éperviers, Crocodiles et autres poèmes dramatiques

– Belge, basé à Paris

– Partenaire : LAPROD.BENIN (Ganvié)

Maroussia Pourpoint : Rythmes croisés : Mémoire ancestrale et Résonances

contemporaines

– Française, basée au Pré Saint Gervais

– Partenaire : CCRI (Ouidah)

Christiane Prince : Pulpita

– Française, basée à La Courneuve

– Partenaire : La Grande Place (Porto-Novo)

Emmanuelle Samson : Vie quotidienne à Ouidah

– Française, basée à Navarrenx

– Partenaire : YAPT Production (Djègbadji-Ouidah)

Cécilia Slongo : Les voix du Guèlèdè

– Argentine, basée en Californie

– Partenaire : Chakirou Salami (Cotonou et Kétou)

Thomas Tellez : Electro Wégbé

– Français, basé à Nantes

– Partenaire : Florence Gnarigo (Cotonou)

