L’Imam Dicko du Mali en visite au Bénin

L’imam le plus influent du Mali, Cheikh El-hajj Mahmoud Dicko est arrivé à Cotonou, jeudi 11 août 2022.

À la grande Mosquée centrale de Zongo (Cotonou), vendredi 12 août dernier, la prière de Jummah a été dirigée par Cheikh Imam El-hajj Mahmoud Dicko du Mali.

Le député Issa Salifou de l’Union Progressiste était aux côtés du plus influent imam du Mali.

Leader politico-religieux, considéré en 2020 comme l’une des personnalités les plus influentes du Mali, c’est la première fois que Cheikh El-hajj Mahmoud Dicko arrive au Bénin.

Soutien du président Ibrahim Boubacar Keïta lors des élections de 2013, Cheikh Imam El-hajj Mahmoud Dicko a lancé le Mouvement du Vendredi 05 juin 2020 ou M5, mouvement politique au sein duquel il n’a aucune fonction de direction. L’imam a parrainé plusieurs manifestations importantes contre le président Keïta entre 2019 et 2020.

Cheikh El-hajj Mahmoud Dicko a présidé le Haut Conseil islamique malien (HCIM) de janvier 2008 à avril 2019.

