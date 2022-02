L’INRAB et Ahouandjinou pour l’agriculture à Abomey-Calavi

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a été reçu en audience dans la matinée de ce mardi 1er février 2022 par Dr Adolphe Adjanohoun, directeur général l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB).

Un partenariat pour booster le développement agro pastoral dans la commune d’Abomey-Calavi se précise entre l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et la mairie d’Abomey-Calavi. Le maire de ladite commune Angelo Evariste Ahouandjinou a échangé sur le sujet, mardi 1er février 2022, avec Dr Adolphe Adjanohoun, directeur général de l’INRAB. C’est lors d’une audience tenue à l’INRAB. S’exprimant à l’issue de l’audience, l’édile de la commune d’Abomey-Calavi a indiqué l’objectif des échanges. « Au terme de nos travaux, nous allons mettre sur pied une équipe pour qu’ensemble nous puissions réfléchir sur les types de partenariat que nous allons avoir et comment les mettre rapidement en exécution », a indiqué Angelo Evariste Ahouandjinou, maire de la commune d’Abomey-Calavi. Le maire a présenté, à l’occasion les potentialités et les projets prioritaires de la commune d’Abomey-Calavi au directeur général de l’INRAB, Dr Adolphe Adjanohoun. Il s’agit, entre autres, de l’aménagement hydro-agricole et pastoral de Kpanroun ; l’aménagement et la valorisation du bas-fond de Djonou ; la valorisation du Centre de tri et de compostage des déchets solides et urbains. Ces projets, visent selon le maire, à faire « intégrer davantage la recherche agricole dans les actions de développement pour assurer l’accroissement de la productivité agricole et le bien-être des populations ». « On est prêt pour que ce partenariat soit effectif. La mairie peut compter sur l’INRAB pour le développement agro-hydro-pastoral de la commune d’Abomey-Calavi », a confié Dr Adolphe Adjanohoun, directeur général de l’INRAB. Il faut préciser que l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) est une entreprise publique en charge de la valorisation et la production animale, halieutique et des semences telles que maïs, riz, palmier à huile, cocotier, plants d’anacardiers, etc.

M. M.

