L’ICESCO tient la 1ère réunion consultative sur l’avenir de la FUMI

Le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Science et la Culture (ICESCO) à Rabat a accueilli, le 3 septembre 2021, la première réunion consultative pour discuter de la situation de la Fédération des Universités du Monde Islamique et de ses perspectives d’avenir, afin que la Fédération puisse jouer le rôle qui lui est confié à la lumière de l’accélération des mutations que connaît le monde et du développement technologique continu.

La réunion, à laquelle ont participé Dr Driss Ouaouicha, Ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au Royaume du Maroc, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO et Secrétaire général de la FUMI, un groupe de présidents d’universités marocaines et nombre de responsables et d’experts de l’ICESCO, a connu de riches débats et d’échange d’opinions et de propositions qui offrent des solutions innovantes aux défis auxquels la FUMI est confrontée à l’heure actuelle.

La réunion a débuté par un discours de Dr Ouaouicha, au cours duquel il a salué le rôle et les efforts de l’ICESCO au service des universités du monde islamique, soulignant la nécessité de tirer parti des expériences passées afin de planifier l’avenir de la Fédération et d’élaborer des plans stratégiques, plans d’action et mécanismes d’évaluation régulière des performances.

Dans son discours, Dr AlMalik a souligné que cette rencontre est le début d’une série d’entretiens avec les universités membres de la Fédération, pour se découvrir leur vision quant à son avenir, expliquant que la FUMI doit être l’outil efficace pour le renforcement de la coopération entre les universités afin de se développer et d’accéder aux rangs des universités internationales, en tenant compte de la recommandation du 23ème Conseil exécutif de la Fédération, tenu à Sharjah les 2 et 3 février 2020, pour élaborer une nouvelle vision de la Fédération et ainsi développer et renouveler ses mécanismes de travail, et définir ses futurs rôles afin d’établir un nouveau départ.

Dr Omar Helli, Conseiller du Directeur général de l’ICESCO aux affaires de la FUMI a fait une présentation sur la Fédération qui comprend 351 universités appartenant à 58 pays.

L’exposé a passé en revue ses principales étapes depuis sa création en 1987, ses mécanismes de travail et leur évolution récente, ainsi que la modernisation du site web de la Fédération.

Après l’exposé, les présidents des universités participant à la réunion ont soulevé dans leurs interventions de nombreuses questions sur la Fédération, les rôles qu’elle joue et l’étendue de son succès dans la réalisation des objectifs pour lesquels elle a été créée. Ils ont fait plusieurs propositions à même de promouvoir le rôle de la FUMI et en faire une locomotive de coopération et de coordination entre les universités du monde islamique.

Il s’agit notamment de Dr Awatif Hayar, présidente de l’Université Hassan II, Dr Mohamed Ghachi, Président de l’Université Mohammed V, Dr Amine Bensaid, Président de l’Université Al Akhawayn, Dr Moustapha Bousmina, Président de l’Université euro-méditerranéenne, et Dr Abdelaziz Benjouad, Vice-président de l’Université internationale de Rabat.

Le Directeur général de l’ICESCO, son adjoint Dr Abdelilah Benarfa et de responsables de l’ICESCO ont répondu dans leurs interventions à toutes les questions lors de la réunion, et ont clarifié les contextes de la création de la FUMI, les rôles qu’elle joue et ses relations avec l’ICESCO.

La réunion s’est conclue par un certain nombre de recommandations qui seront reformulées et discutées lors des prochaines réunions avec les universités membres de la Fédération.

