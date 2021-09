L’ICESCO forme des jeunes aux questions de paix et de sécurité

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu, mardi 31 août 2021, par visioconférence, la 7ème session du Programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité. Le programme a pour objectif de former et qualifier les jeunes au leadership.

La 7ème session du Programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité de l’ICESCO a eu pour thème : « Paix et sécurité 360 : Explorer les multiples dimensions de la construction de la paix ». Selon la Directrice du Secteur des Sciences humaines et sociales, Mme Ramata Almamy Mbaye, le « programme vise à explorer les multiples dimensions de la construction de la paix et de la sécurité et à renforcer les mécanismes à même de les consolider de manière intégrée et globale ». Elle a soutenu que les jeunes des États membres de l’Organisation ont la capacité de « construire les sociétés que nous voulons ».

Les participants ont apprécié ce programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité. A en croire Fadimatou Ousmanou, membre dudit Programme (promotion 2021), issue de la République du Cameroun, « le Programme permet aux femmes et aux jeunes d’acquérir des mécanismes afin de contribuer à la construction de la paix et de la sécurité dans le monde islamique ».

Pour Mme Fahmida Faiza de la République du Bangladesh, il faut « intensifier les efforts pour renforcer les capacités des jeunes à faire face aux défis, en particulier dans les zones faisant l’objet de conflits intenses ».

Des sessions de formation de 10 unités sur les questions de paix

Le Programme de l’ICESCO de formation en leadership pour la paix et la sécurité s’est déroulé sous forme de sessions de formation virtuelles de 10 unités portant sur les questions de paix et de sécurité.

Dr Raheel Qamar, Directeur du Secteur des Sciences et de la Technologie à l’ICESCO a abordé la protection de l’environnement et la sécurité. L’Expert à la Banque mondiale Ousmane Bachir Dème a axé sa présentation sur : « Paix et Sécurité : Perspective de la gouvernance des ressources naturelles ». Il est suivi d’un exposé sous le thème : « Démographie, paix et sécurité : leçons apprises du Sahel » de M. Wali Cissé, au nom de M. Edouard Talnan, Conseiller régional du FNUAP.

Dr Abdoulkadre Ado, Professeur à l’Université d’Ottawa au Canada a fait son exposé sur les « Dimensions économiques de la paix et de la sécurité ».

M. Hassan Sandabagno, du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale de l’Organisation « Action contre la Faim » a fait son exposé sur la sécurité alimentaire et la paix. Dr Mahamat Abba Ousman, Expert au Secteur de la Culture et de la Communication de l’ICESCO, s’est chargé du thème : « Paix et sécurité : une perspective culturelle ».

Dr Ahmed Bouazzaoui, Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat a détaillé les dimensions psychosociales de la paix et de la sécurité.

Le programme a été organisé en partenariat avec le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, la Conférence des ministres de l’Éducation de la Francophonie (CONFEMEN) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES).

Les participants constitueront le réseau de l’ICESCO des jeunes et des femmes pour la paix.

A.A.A

2 septembre 2021 par