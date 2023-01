L’Etat prend en charge les rescapés du drame

Moins de soucis pour les familles des rescapés du drame survenu à Dassa-Zoumè dimanche 29 janvier 2023. Le gouvernement prend le problème à bras le corps. Les ministres Romuald WADAGNI des finances, et Benjamin HOUNKPATIN de la santé se sont dépêchés au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou s’assurer que toutes les dispositions ont été prises pour une prise en charge efficiente des patients.

Dimanche 29 janvier 2023, un accident impliquant un bus de transport en commun et un camion a fait plusieurs morts et des blessés graves. Le chef de l’État, sensible à la misère des populations a donné les instructions nécessaires pour la prise en charge des rescapés brûlés à divers degrés.

Selon le ministre Benjamin HOUNKPATIN, les équipes de santé ont été mises en branle à Dassa-Zoumè. Au niveau central, le plan de riposte adapté a été également mis en place. Les ambulances des Collines, du Zou, de l’Atlantique, et de l’Ouémé Plateau ont été mobilisées pour le transfert à Cotonou des 21 rescapés. Parallèlement, au niveau du CNHU, ainsi qu’au niveau du centre de traitement des épidémies d’Abomey-Calavi, des équipes ont été mobilisées. Le plateau technique a été mis au point pour accueillir les malades, a-t-il rassuré avant de préciser que les équipes soignantes sont à pieds d’oeuvre et feront tout pour sauver l’ensemble des rescapés.

Le ministre des finances pour sa part a rassuré que les frais liés à la prise en charge des patients seront payés par l’État.

Une cellule de gestion de crise est mise en place au palais des congrès de Cotonou.

